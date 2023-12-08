Матвиенко прокомментировала заявление Путина о выдвижении на выборы

Владимир Путин сделал заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента РФ, опираясь на реальный запрос граждан России , "учитывая их волю и настрой". Такое мнение выразила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко .

"Наш президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой", - отметила Матвиенко.