Путин назвал определяющие качества Героев России

Путин: Честь, долг и любовь к Родине – главные качества Героев России
Президент Владимир Путин уверен, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.
«Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне», – обратился глава государства к участникам церемонии по случаю Дня Героев Отечества.
По мнению Путина, «эти качества сейчас определяющие, они задают высочайшую планку ответственности для каждого», передает ТАСС.