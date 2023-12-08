Слова госсекретаря Энтони Блинкена о пользе самим США от военной помощи Украине показывают прагматичность американцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российская газета
«Это весьма красноречивое признание <…> На случай Украины — ценой жизни украинцев. Они готовы и дальше их кидать в топку. Жаль, что этого не понимают в Киеве», — сказал Песков. Он добавил, что главная цель американцев — свое благосостояние, и Украине следует понять, что она не главная забота США. Ura.Ru
"Это именно американцы зарабатывают миллиарды и миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти. Это именно американцы обеспечивают себе рабочие места, повышенные сборы налогов, загружая свое производство заказами на снаряды, военную технику и так далее", - пояснил пресс-секретарь российского лидера. ТАСС