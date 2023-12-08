Москва отреагировала на совместное заявление Баку и Еревана о мирном договоре

Российская сторона позитивно оценила совместное заявление Азербайджана и Армении о планах нормализовать отношения и заключить мирный договор, следует из сообщения МИД.

По информации российского дипведомства, совместное заявление администрации президента Азербайджанской республики и аппарата премьер-министра республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения Москва приняла позитивно, передает ТАСС.

Также в МИД отметили, что Москва готова продолжать оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества.

«Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих», – добавили в дипведомстве.