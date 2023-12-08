Песков: Путин объявит об участии в выборах в оптимальный для себя момент

Президент России Владимир Путин объявит о своем выдвижении на выборы главы государства тогда, когда настанет оптимальное время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет полностью его решением. Президент всегда опирался и опирается на поддержку людей. Цель — повышение уровня благосостояния людей и уровня жизни. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства», — заявил Песков.