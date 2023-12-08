Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план США добиться переговоров на выгодных для Украины условиях не будет реализован. Об этом сообщает ТАСС.

Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер ранее заявил, что Вашингтон попытается убедить Россию пойти на мирные переговоры на выгодных для Киева условиях.

По словам Файнера, США хотят поставить Россию перед выбором: приемлемые для Киева условия мира или более сильная Украина, «опирающаяся на мощную промышленную базу США и способная на новое наступление». Он подчеркнул, что условия мира должны опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности стран.

«Нет, нереалистично абсолютно», — так Песков прокомментировал планы США.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ЕС не отменит санкции против РФ, если украинский кризис завершится миром на условиях Москвы. По его словам, «с самого начала было ясно, что санкции, возможно, придется сохранять в течение долгого времени».