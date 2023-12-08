Джабаров: США пугают темпы развития отношений России с партнерами
Соединенные Штаты пугает и расстраивает, какими темпами развиваются отношения России с партнерами. Об этом 8 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин 6 декабря прилетел в ОАЭ на встречу с президентом страны и в тот же день отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с наследным принцем, председателем совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. На следующий день российский лидер встретился в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Джабаров подчеркнул, что во всем мире обратили внимание на то, что российского президента в ОАЭ и Саудовской Аравии встретили как дорогого гостя. После этого, он отметил, что встреча Путина с иранским президентом только в узком формате длилась около трех часов.
«Такой встречи у нас никогда не было. Нас долгие годы отпугивали от контактов с Ираном, на нас даже было оказано давление американцев. Жизнь показывает, что Иран войны не хочет и ни на кого нападать не собирается. Им постоянно угрожают сами американцы», — сказал Джабаров.
О многом говорит тот факт, что товарооборот России с Ираном вырос на 20 процентов, добавил он. По словам парламентария, сейчас формируется новый путь, в который входят и Иран, и республики Закавказья, и Саудовская Аравия, и ОАЭ. Соединенные Штаты пугает и расстраивает, какими темпами развиваются отношения России с партнерами, считает Джабаров.
Сенатор также выразил мнение, что Владимир Путина на деле доказал, что является лидером-объединителем и интегратором, что он всегда держит слово. На востоке ценят отношения высокой степени порядочности, поэтому Путин пользуется там колоссальным авторитетом, заключил Джабаров.