Джабаров: США пугают темпы развития отношений России с партнерами

«Такой встречи у нас никогда не было. Нас долгие годы отпугивали от контактов с Ираном, на нас даже было оказано давление американцев. Жизнь показывает, что Иран войны не хочет и ни на кого нападать не собирается. Им постоянно угрожают сами американцы», — сказал Джабаров.