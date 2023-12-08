Суд ECOWAS отклонил запрос Нигера о приостановке санкций

Согласно сообщению суда, 21 ноября представители Нигера сделали запрос в суд ECOWAS о принятии временных мер по снятию санкций, введенных сообществом, в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, вызванной закрытием границ и прекращением поставок электроэнергии из Нигерии. Власти Нигера считают, что ECOWAS "слишком остро отреагировал", введя санкции, и что с Нигером "обошлись несправедливо" по сравнению с входящими в региональное объединение Мали, Буркина-Фасо и Гвинеей, где в последние годы также произошли госперевороты.