В Совете Федерации заявили о полной потере самостоятельности Великобритании

Какая она великая? Просто Британия, а правильнее говорить Англия. На сегодняшний день эта страна идет в фарватере США. Они выполняют команды Америки. Все разговоры о том, что мы чуть ли не воюем с ними, на самом деле НАТО и Англия встали на тропу войны с Россией очень давно, еще до Великой Отечественной войны и после, и сейчас по этой тропе они стоят в ущерб своему государству. Они стараются ослабить Россию, а ослабляют себя каждый год, десятилетия и столетие, — отметил Цеков.