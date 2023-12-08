Пушилин усомнился в намерении Запада прекратить поддержку Украины

«У меня есть опасения, что все же возможен такой сценарий, что это делается специально противником, чтобы в некоторой степени снизить градус и на время успокоить ту ситуацию на полях сражений, которая сейчас существует. Поэтому пока рано расслабляться», — отметил глава ДНР.