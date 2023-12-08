Саудовский кронпринц отложил приезд в Лондон на фоне визита Путина

Саудовская Аравия отложила визит наследного принца Мухаммеда бен Салмана в Великобританию незадолго до поездки президента России Владимира Путина в Эр-Рияд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди британских чиновников.

Отмечается, что обсуждение визита между британскими и саудовскими чиновниками велось в течение нескольких месяцев. Лондон предполагал, что Мухаммед бен Салман прибудет 3 декабря, однако на прошлой неделе поездку отсрочили.

В публикации подчеркнули, что депутаты-консерваторы из-за переноса на фоне визита Путина в Эр-Рияд стали подвергать сомнению прочность отношений Великобритании и Саудовской Аравии. При этом представители последней заявили, что проблемы с расписанием уже долгое время подрывали планы королевской семьи посетить Лондон. Они также отрицают любую связь между задержкой и приездом российского президента.

В частности, экс-лидер Консервативной партии Иан Данкан Смит заявил изданию, что отсрочка визита Мухаммеда бен Салмана говорит о «пренебрежительном отношении». Депутат-консерватор Роберт Кортс считает, что перенос приезда вызывает «беспокойство» и предполагает дипломатическую неудачу Лондона.

Напомним, что в среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. По итогам встречи с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом было сделано совместное заявление. В нем говорилось, что стороны договорились расширять сотрудничество в ряде областей, в том числе в нефтегазовой и энергетической отрасли, геонауке, горных и экологических исследований и других.