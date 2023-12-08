Медведев: угроза прямого столкновения РФ и НАТО никогда не была столь реальна

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую никогда не была столь реальна со времен Карибского кризиса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своей публикации Медведев отметил, что «примитивный шантаж» Конгресса США администрацией президента Джо Байдена, который пытается получить деньги на продолжение военной поддержки Украины, не нов. По словам зампреда Совбеза, американские лидеры неоднократно пытались добиться выделения средств под угрозой «войны с русскими».

При этом сегодня ситуация отличается, поскольку президенты Соединенных Штатов ранее не просили столь большие бюджеты для государства, «находящегося в стадии распада» и в открытую коррумпировавшего «действующего президента США и членов его семьи».

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — назвал Медведев еще одно отличие.