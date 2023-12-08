Путин назвал динамику отношений РФ и Ирана "очень хорошей"

Президент России Владимир Путин назвал "очень хорошей" динамику развития отношений РФ и Ирана. Об этом пишет РИА Новости. Заявление было сделано российским лидером в начале встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

"В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов", - отметил президент.

По словам Путина, важный вклад в развитие двусторонних отношений внес аятолла Ирана Али Хаменеи. Также глава государства выразил надежду на улучшение отношений после подписания соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом), куда входят Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. До этого президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси завершили пятичасовые переговоры в Кремле.