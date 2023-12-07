Полянский заявил об угрозе распространения оружия Украины

Бесконтрольное распространение оружия, которое Запад поставляет Украине, представляет угрозу, поскольку оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

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Он отметил, что большая часть поставляемого Западом Украине оружия уходит на «черный рынок», где попадает к террористическим и преступным группировкам и это ни для кого не является секретом.

«Всплывает оно уже не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Африке и даже в Латинской Америке», — добавил Полянский.