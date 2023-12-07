Стали известны детали российско-иранских переговоров

В Москве закончились переговоры в формате рабочего обеда между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они продолжились более пяти часов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров были подняты вопросы сотрудничества между странами, а также международные темы. Кроме того, Путин и Раиси поговорили о конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Отмечается, что сначала Путин и Раиси разговаривали в присутствии делегаций, после чего переговоры продолжились в формате рабочего обеда. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что главы государств стали заслушивать доклады министров.

Встреча двух лидеров в Москве стала завершением ряда переговоров Путина по Ближнему Востоку, которые российский президент совершил за последние 48 часов — 6 декабря он посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где провёл встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.