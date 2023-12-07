Путин пошутил над желанием главы ВТБ Костина стать султаном

Президент РФ Владимир Путин пошутил над тем, что глава ВТБ Андрей Костин хочет стать султаном. Это было сказано после похвалы Костина со стороны наследного принца, министра молодежи, культуры и спорта султаната Оман Зиязинома бен Хайсамом Аль Саида. Ura.Ru

В ходе беседы принц, говоря об инвестициях Омана в экономику России, отметил, что власти страны «очень ценят личное участие Костина, его роль в продвижении двусторонних проектов между странами». «Господин Костин — очень эффективный менеджер, но вы его особо не нахваливайте, а то он тоже захочет быть султаном», — пошутил в ответ Путин. Lenta.ru

Глава ВТБ также присутствовал в аудитории на встрече Путина и наследного принца Омана и поддержал шутку российского президента. «Я и принцем готов», - ответил Костин. ТК "Звезда"

Путин пошутил над желанием главы ВТБ Костина стать султаном
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