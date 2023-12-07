Путин уверен, что Россию больше никто не сможет назвать "бензоколонкой"

"В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины - 54%, если быть более точным - роста экономики. Еще 44% - это так называемые обеспечивающие отрасти - торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых", - сказал президент, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

При этом глава российского государства подчеркнул, что есть несколько секторов экономики, которые еще не полностью восстановились и не полностью адаптировались к новым условиям. "Например, деревообработка, здесь есть свои причины, она в значительной степени была завязана на европейские рынки. В деревообработке ситуация тоже меняется к лучшему, - указал Путин. - Например, в автомобилестроении, оно переживало непростые времена, у нас была большая зависимость от компонентов, это, безусловно, одна из пострадавшие отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса".