Путин: мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний. Газета.Ru
«Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», – заявил российский президент. Деловая газета "Взгляд"
Он подчеркнул, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, а на смену глобализации приходит модель многополярная модель. Lenta.ru