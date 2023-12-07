Путин: мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний

«Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», – заявил российский президент. Деловая газета "Взгляд"