Посла России вызвали в МИД Великобритании из-за ФСБ

Посла РФ в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за обвинений в адрес ФСБ. Об этом сообщает Sky News.

Замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти заявил, что частные разговоры высокопоставленных британских политиков и госслужащих были скомпрометированы в результате действий ФСБ. Он обвинил российскую спецслужбу в попытке вмешаться в политические процессы в Великобритании.

В итоге в МИД Британии вызвали Келина, также Лондон ввел санкции против двух членов хакерской группы Star Blizzard, которая, как считают в Британии, связана с ФСБ.

Докерти рассказал, что «жертвами попыток вмешаться в британскую политику» стали члены парламента, лорды, государственные служащие, журналисты и другие лица.

По его словам, с 2015 года группа хакеров «выборочно сливала и распространяла информацию», используя технику целевого фишинга для кражи данных у множества парламентариев из разных партий.

Замминистра подчеркнул, что хакеры собрали огромное количество данных, которые используются для «подрыва Запада различными способами».

7 декабря британские власти объявили о введении санкций против двух россиян, которых в Лондоне считают членами хакерской группы, известной под названиями Callisto, Seaborgium, Star Blizzard и Cold River. Одного из россиян, попавших под санкции, британские власти назвали сотрудником ФСБ.