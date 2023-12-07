Лавров выступит в Совете Федерации 13 декабря

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова пригласят выступить в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 13 декабря. Такое решение палата приняла на пленарном заседании 7 декабря.

Предложение об этом внес Комитет Совфеда по международным делам . Лавров расскажет сенаторам о реализации Концепции внешней политики Российской Федерации.

В феврале Лавров выступал на «правительственном часе» в Госдуме, где рассказал депутатам о новой концепции внешней политики России. Так министр подчеркнул, что определять рамки международной жизни необходимо не в эгоистичных интересах западных стран, а на справедливо универсальной основе баланса интересов, как того требует устав ООН.