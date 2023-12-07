Песков заявил о необходимости проверки мер безопасности после стрельбы в Брянске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы уже разбираются с ситуацией, которая случилась в брянской гимназии. Однако властям необходимо определить, почему она произошла. Соответствующие заявления спикер сделал в рамках дискуссии с журналистами в четверг, 7 декабря.
Песков подчеркнул, что пока заключения касательно данной ситуации делать рано. Сперва необходимо понять, по какой причине предпринятые ранее меры не сработали.
— Конечно, должны правоохранительные органы разбираться с этой трагедией, что они уже и делают. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами, — приводит заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
Информация о стрельбе в брянской гимназии появилась утром в четверг, 7 декабря. Известно, что девочка открыла стрельбу в классе из отцовского дробовика из-за насмешек одноклассников над ней. От выстрелов ученицы в Брянске пострадали пять человек. Одна из раненых одноклассниц девочки скончалась.
Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии восьмиклассницы доставили на допрос к следователям. Следственный комитет России уже возбудил дело об убийстве по факту стрельбы в брянской школе.