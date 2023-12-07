Песков заявил о необходимости проверки мер безопасности после стрельбы в Брянске

— Конечно, должны правоохранительные органы разбираться с этой трагедией, что они уже и делают. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами, — приводит заявление Дмитрия Пескова ТАСС.