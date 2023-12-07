В Кремле рассказали, почему россияне обращаются с проблемами напрямую к Путину

Официальный представитель Кремля рассказал, почему россияне часто обращаются с вопросами к президенту России Владимиру Путину прежде, чем к региональным и муниципальным властям.

В ходе брифинга журналисты попросили Пескова прокомментировать одну историю. Граждане начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента. Среди них было и обращение жительницы Москвы, владелицы известного кафе. Женщина заявила, что обратилась в суд с требованием, чтобы Путин ее удочерил.

Таким образом гражданка надеется, что сможет вернуть помещение, где раньше располагалось ее заведение, а после покупки здания другими лицами суд начислил ей долг в 3 млн рублей. Москвичка считает, что только обращение к главе государства может ей помочь.

По словам Пескова, как показывает практика, многие россияне в самом деле предпочитают сразу обращаться к президенту и, когда их спрашиваешь, пытались ли они обратиться к местным, муниципальным или региональным властям, они отвечают «нет».

Представитель Кремля добавил, что бывают и такие случаи, когда граждане неоднократно обращались к местным властям и не смогли помочь помощь, в таких случаях помощь главе государства можно считать закономерной.

«Ситуация здесь персональная, здесь вряд ли можно говорить о каких-то общих тенденциях. <…> Существуют известные способы оформления обращений на имя президента...» — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.