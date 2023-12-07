LIVE: Путин принимает участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!"
В четверг, 7 декабря, в Москве президент России Владимир Путин принимает участие в инвестиционном форуме "ВТБ" "Россия зовет!". Ожидается, что Путин выступит в начале пленарного заседания совместно с министром финансов РФ Антоном Силуановым, председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, помощником президента РФ Максимом Орешкиным и другими официальными лицами. XIV Инвестиционный форум "ВТБ" "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ).
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