Раскрыты темы переговоров Путина и президента Ирана Раиси

Темами переговоров Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси будут палестинский вопрос и проект международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Lenta.ru

«Одним из центральных вопросов (для обсуждения в ходе – ред.) переговоров в этой поездке является палестинский вопрос и усилия по прекращению бомбардировок сектора Газа, снятию блокады и оказанию помощи угнетенному палестинскому народу», - заявил иранский лидер. Газета.Ru

Он подчеркнул, что Иран и Россия стремятся реализовать проект коридора «Север – Юг», и одной из тем переговоров является ускорение его строительства. Деловая газета "Взгляд"