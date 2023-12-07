Президент Ирана направился в Москву

Президент Ирана Ибрагим Раиси отправился с визитом в Москву Об этом сообщает агенство IRNA.

«Эта поездка проводится по приглашению [президента России Владимира] Путина и с целью проведения консультаций по чувствительным вопросам в регионе и расширения отношений между двумя странами в различных областях», — заявил политик перед отлетом.

Раиси подчеркнул, что среди консультаций в ходе этой поездки будут немедленные усилия по прекращению бомбардировок Газы и снятию блокады сектора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах в Москве подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям. «Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии», — отметил российский министр.