Президент Ирана направился в Москву
«Эта поездка проводится по приглашению [президента России Владимира] Путина и с целью проведения консультаций по чувствительным вопросам в регионе и расширения отношений между двумя странами в различных областях», — заявил политик перед отлетом.
Раиси подчеркнул, что среди консультаций в ходе этой поездки будут немедленные усилия по прекращению бомбардировок Газы и снятию блокады сектора.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах в Москве подписали декларацию о противодействии односторонним санкциям. «Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии», — отметил российский министр.