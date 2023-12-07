Захарова высказалась о планах США наладить производство снарядов на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы США производить на территории Украины снаряды являются отражением политического кризиса в Соединенных Штатах. Об этом она заявила в эфире «Соловьев Live».

Ранее законопроект о выделении свыше 100 млрд долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Решение должны были поддержать как минимум 60 сенаторов: 49 высказались за, а против — 51. После этого СМИ стали сообщать, что Соединенные Штаты могут организовать производство снарядов для Киева на территории Украины и таким образом развивать украинский военно-промышленный комплекс.

«Ну, понятно, что это идет в попытке уравновесить провал в Сенате», — прокомментировала она информацию.