Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году

Проголосовать на выборах президента можно будет 15, 16 и 17 марта 2024 года, основным днем голосования станет 17 марта, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Парламентская газета
По ее словам, соответствующий проект постановления ЦИК рассмотрит 8 декабря. Памфилова отметила, что запрос на трехдневное голосование поступал от российских граждан. Газета.Ru
«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждёт наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», — заявила председатель ЦИК. RT на русском
Она подчеркнула, что на предстоящих выборах дистанционное голосование за рубежом не предусмотрено. Вечерняя Москва