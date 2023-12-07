Памфилова раскрыла подробности о выборах президента России в 2024 году

«Хочу заверить вас, что избирательная система нашей страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как это требует и ждёт наш народ, потому что для нас народ — это главный судья и главный экзаменатор», — заявила председатель ЦИК. RT на русском