В Великобритании приревновали Путина после его визита в ОАЭ

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал первых лиц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время визита на Ближний Восток, но пренебрег рукопожатием с послом Великобритании в РФ Найджелом Кейси, обратила внимание Daily Mail. Газета напомнила, что российский лидер на церемонии вручения верительных грамот держался на расстоянии, объяснив это необходимостью соблюдения санитарных норм.

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Владимир Путин сегодня прилетел на Ближний Восток, чтобы поприветствовать чиновников ОАЭ после того, как буквально вчера он на удивление пренебрежительно отнесся к нескольким высокопоставленным дипломатам из Европы, включая посла Великобритании в России, — говорится в публикации.

Российский лидер прибыл в Абу-Даби накануне. Путин пообещал президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заид Аль Нахайяну обсудить с ним ситуацию в горячих точках. Он подчеркнул, что приоритетной темой встречи будет конфликт между Палестиной и Израилем.