Песков рассказал о подарках Путина и президента ОАЭ друг другу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин подарил главе ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну портрет, а сам получил в подарок мозаику. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Путин и Аль Нахайян провели протокольный обмен подарками. Президент ОАЭ получил от российского коллеги свой портрет и вручил Путину мозаику. Что именно изображает мозаика, Песков не уточнил.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Саудовской Аравии не было обмена подарками, так как визит был рабочим.

6 декабря Путин встретился с Аль Нахайяном в Абу-Даби. В этот же день он посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Во время визита в ОАЭ Путин назвал историческим характер отношений Москвы и Абу-Даби. Он поблагодарил Аль Нахайяна за предоставление участка для строительства православного храма в ОАЭ, рассказал о росте товарооборота между странами и подчеркнул, что главу ОАЭ будут ждать на саммите БРИКС, который пройдет в Казани осенью 2024 года.