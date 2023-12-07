Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в сектор Газа войска
Бывший губернатор штата Нью-Джерси и кандидат на пост главы США Крис Кристи заявил, что был бы готов направить американские войска в Газу для освобождения американских заложников.
«Я бы направил американскую армию туда, чтобы вернуть наших людей домой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что блокирование помощи Израилю говорит о политическом сдвиге в США.
Также в Минюсте США заявили, что преступления ХАМАС против американцев расследуются.