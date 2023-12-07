Жители Херсонской области получили льготы по налогам на транспорт

Власти Херсонской области до 2026 года ввели для жителей региона льготы по налогам на транспорт и имущество, сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

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"На [пятой] сессии Херсонской областной думы депутаты приняли законопроекты "О транспортном налоге" и "О налоге на имущество", направленные на формирование самодостаточного регионального бюджета. При этом законодатели предусмотрели льготные ставки для херсонцев по этим налогам, которые будут действовать до 2026 года", - сказал он.

Сальдо отметил, что система налогообложения в Херсонской области выстроена и функционирует на российской правовой базе. "Функции соблюдения налогового законодательства, контроля за полнотой и внесением в бюджеты разных уровней налогов и сборов на территории нашего региона осуществляет управление Федеральной налоговой службы по Херсонской области. Со своей стороны, органы представительной власти совершенствуют местную законодательную базу по налогам и сборам", - добавил он.

Губернатор также подчеркнул, что областные депутаты активно работают над окончательным принятием бюджета. "Принятие бюджета - исключительная прерогатива Херсонской областной думы. На пятой сессии облдумы депутаты приняли во втором чтении законопроект "О бюджетном процессе в Херсонской области", создающем надежную законодательную базу для этого", - рассказал он.