Антонов: риторика Вашингтона о столкновении ВС РФ и США недопустима

По мнению дипломата, подобная риторика неприемлема. Накануне президент США Джо Байден заявил, что Путин "не остановится" в случае победы в украинском конфликте и нападет на страны НАТО. В таком случае, как отметил американский президент, США придется вмешаться, и тогда "американские войска будут сражаться с российскими войсками". К такому развитию событий, по его словам, США совсем не стремятся. Такие заявления лидер США сделал в обращении к конгрессу по поводу выделения нового пакета помощи Украине. Подробности - в материале "Газеты.Ru".