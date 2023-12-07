Антонов: риторика Вашингтона о столкновении ВС РФ и США недопустима

Провокационная позиция властей США о вероятности прямого столкновения американских и российских Вооруженных сил недопустима для ответственной ядерной державы.
Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова передает пресс-служба российского диппредставительства в Telegram.
"В попытке подлить масла в огонь украинского конфликта "по доверенности" здесь окончательно потеряли связь с реальностью", - заявил он.
По мнению дипломата, подобная риторика неприемлема. Накануне президент США Джо Байден заявил, что Путин "не остановится" в случае победы в украинском конфликте и нападет на страны НАТО. В таком случае, как отметил американский президент, США придется вмешаться, и тогда "американские войска будут сражаться с российскими войсками". К такому развитию событий, по его словам, США совсем не стремятся. Такие заявления лидер США сделал в обращении к конгрессу по поводу выделения нового пакета помощи Украине. Подробности - в материале "Газеты.Ru".