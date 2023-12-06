Путин заявил, что ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом заявил, что ничего не может помешать развитию дружеских отношений двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин оценил отношения России и Саудовской Аравии
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Российский лидер поблагодарил кронпринца за приглашение. Президент отметил, что высокого гостя ждали в Москве, но обстоятельства «внесли коррективы» в эти планы.

«Но <…> ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что решил воспользоваться приглашением и посетить Саудовскую Аравию во время планового визита в регион.

Путин приехал пообщаться и с наследным принцем, и со всеми друзьями, с которыми в течение последних семи лет Россия активно «развивает взаимодействие».

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6 декабря Путин снова пригласил саудовского наследного принца посетить Россию. На что он ответил, что приедет в Москву «несомненно».

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз назначил вместо себя главой правительства наследного принца.

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