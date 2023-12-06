Сергей Аксенов уволил ряд членов руководства «Крымэнерго»

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале рассказал о мерах по восстановлению инфраструктуры полуострова после сильного шторма. Он отметил, что ряд должностных лиц не справился со своими обязанностями.

Глава Крыма пояснил, что в среду, 6 декабря, прошло рабочее совещание. На нем были подведены итоги работы ГУП РК «Крымэнерго» по восстановлению электроснабжения.

По его словам, граждане столкнулись с невозможностью дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую через соцсети. Кроме того, процесс возобновления электроснабжения оказался излишне затянут.

«[В связи с этим] принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК «Крымэнерго», — отметил Аксенов.