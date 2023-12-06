Великобритания жертвует своей репутацией ради спасения режима президента Украины Владимира Зеленского . Об этом России в Лондоне в Telegram.

«Британцам, которые свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает жертвовать деловыми интересами и репутацией», — указали дипломаты.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций Лондона, посольство отметило, что Россия успела наработать устойчивый «санкционный иммунитет». Более того, отметили в дипмиссии, страна демонстрирует недосягаемые для Британии темпы экономического развития. «Британским официальным лицам остается убеждать себя в том, что они бьют по болезненным местам российской экономики», резюмировали в посольстве.