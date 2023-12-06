Тело Кивы обнаружили вечером 6 декабря в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По данным СК, мужчину убили выстрелом в голову, он скончался на месте.

Слуцкий отметил, что Кива был противоречивым политиком во всех отношениях, но радость, с которой спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины.

«Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит — опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине», — сказал Слуцкий.