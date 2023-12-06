Депутат Слуцкий назвал убийство Кивы преступлением режима Зеленского
Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы — еще одно кровавое преступление террористического режима Владимира Зеленского. Об этом заявил 6 декабря председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий РИА Новости.
Тело Кивы обнаружили вечером 6 декабря в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. По данным СК, мужчину убили выстрелом в голову, он скончался на месте.
Слуцкий отметил, что Кива был противоречивым политиком во всех отношениях, но радость, с которой спикер украинской разведки говорит о его гибели, фактически не оставляет сомнений о причастности спецслужб Украины.
«Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества. Если не последует резкого осуждения убийства еще одного оппонента укрофюрера, значит — опять двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине», — сказал Слуцкий.
В октябре газета The Washington Post выпустила материал об организации Службой безопасности Украины (СБУ) убийств пророссийских политиков и общественных деятелей. По данным издания, СБУ организовала убийство журналистки Дарьи Дугиной в августе прошлого года. При этом, по данным газеты, украинские силовики планировали убийство отца погибшей — философа Александра Дугина.