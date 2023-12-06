МИД РФ: активность НАТО на Черном море требует укрепления безопасности Сухума и Цхинвала

Нарастающая активность НАТО в Черноморском регионе требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося 5-6 декабря раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД).