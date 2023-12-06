МИД РФ: активность НАТО на Черном море требует укрепления безопасности Сухума и Цхинвала

Нарастающая активность НАТО в Черноморском регионе требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам состоявшегося 5-6 декабря раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД).
"Необходимость дальнейшего укрепления безопасности Сухума и Цхинвала продиктована нарастающей активностью НАТО в Черноморском регионе, реализацией планов по военному освоению альянсом Грузии, накачиванием этой страны современными видами вооружений", - указали в дипведомстве.
В консультациях участвовали представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.