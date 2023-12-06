Путин рассказал, где пройдет следующая встреча с наследным принцем СА
Президент России Владимир Путин провел в Эр-Рияде встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет РИА «Новости».
В ходе переговоров российский лидер отметил, что российская сторона ждала принца в Москве, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Вместе с тем, добавил он, «ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений».
Президент заявил, что следующую встречу необходимо провести в столице России.
«Несомненно, мы готовы», — ответил Мухаммед Бен Сальман.
Глава России заключил: «Договорились».
В ходе встречи президент сообщил также, что Россия активно развивает взаимодействие с саудовской стороной на протяжении последних семи лет.
Рамблер: главные новости