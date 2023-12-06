Президент России Владимир Путин начал переговоры с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что встреча проходит в расширенном формате, с участием делегаций из обеих стран.
Целью визита Путина в Кремле назвали обсуждение энергетического сотрудничества двух стран.
«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — сообщил Ушаков.
По словам Ушакова, сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в энергетической отрасли является гарантией сохранения «стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке».
До этого глава России провел рабочий завтрак с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
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