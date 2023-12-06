В Армении прокомментировали встречу с Лавровым

Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания СМИД в Скопье была продуктивной, отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что в ходе встречи стороны обсудили международную и региональную повестку. Он добавил, что Лавров обозначил позицию Россию по разным чувствительным вопросам.

«Думаю, встреча была продуктивной», — пояснил Мирзоян.