В Армении прокомментировали встречу с Лавровым

Арарат Мирзоян прокомментировал встречу с Сергеем Лавровым
Встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания СМИД в Скопье была продуктивной, отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Об этом пишет РИА «Новости».
Министр отметил, что в ходе встречи стороны обсудили международную и региональную повестку. Он добавил, что Лавров обозначил позицию Россию по разным чувствительным вопросам.
«Думаю, встреча была продуктивной», — пояснил Мирзоян.
Дипломат констатировал, что у Москвы и Еревана «всегда есть темы для обсуждений», стороны используют любые поводы для контактов.
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