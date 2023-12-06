Член делегации РФ в Вене сообщила о получении провокационной посылки

Член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила о получении анонимной посылки провокационного содержания, которую в РФ расценили как проявление антироссийской «гибридной войны». Ее слова приводит ТАСС.

Жданова уточнила, что получила посылку 1 декабря. По ее мнению, цель ее отправителей заключалась в «деморализации официального представителя государства и препятствовании качественному исполнению служебных обязанностей в ответственный для России период». При этом содержание посылки она раскрывать не стала, отметив, что о случившемся были проинформированы правоохранители, а также направлена нота в МИД Австрии.

«Мы категорически осуждаем эту провокацию как грубую психологическую атаку, совершенную именно по половому признаку. Это постыдная практика для любой делегации, которая прямо или косвенно может быть причастна к инциденту. Мы расцениваем это как отвратительное проявление антироссийской "гибридной войны"», — добавила Жданова.