Захарова: поставляемые ВСУ истребители станут законной целью России

Истребители НАТО, которые альянс намеревается отправить Украине, станут законной целью для российских военных, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Прайм».

Ранее сообщалось, что западные страны планируют передать Киеву порядка 60 истребителей F-16 в 2024-2025 годах.

«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — подчеркнула Захарова.

Дипломат уточнила, что большая часть украинской аэродромной инфраструктуры разрушена. В связи с этим, добавила она, возможно использование площадок, расположенных за пределами Украины.