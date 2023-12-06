Песков не стал обсуждать обмен заключенных американцев Уилана и Гершковича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать ситуацию с обменом заключённых граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Белый дом предложил России новую сделку по обмену граждан США Уилана и Гершковича. По словам Миллера, новая сделка была «существенной», но Россия от договорённости отказалась.
«Мы эту тему публично не обсуждаем», — прокомментировал ситуацию Песков.
Ранее Песков заявил, что достижение целей СВО является приоритетом для России.
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