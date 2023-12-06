Президент ОАЭ прибыл на встречу с Путиным в кроссовках

На встречу с президентом России Владимиром Путиным в Абу-Даби глава Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян пришел в черных кроссовках. Соответствующий кадр опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

Это не первый раз, когда президент ОАЭ участвует в деловых переговорах в неформальной обуви. Так, на июльской встрече с Путиным в Санкт-Петербурге тоже был в кроссовках.

Помимо этого, Нахайян был одет в традиционное белое арабское одеяние, а на голове у президента страны был платок гутра. Владимир Путин, в свою очередь, предпочел мужской деловой костюм и классические туфли.

Владимир Путин прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов в среду, 6 декабря. В рамках переговоров российский лидер выразил благодарность президенту ОАЭ за предоставление участка для возведения православного храма, а также заявил, что обсудит с Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в горячих точках, таких как Палестина и Украина.