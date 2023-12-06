Путин поблагодарил президента ОАЭ на арабском языке

«Шукран («спасибо» в переводе с арабского – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Путин, заканчивая вступительную часть речи на перег овор ах в Абу-Даби, передает ТАСС.

Первый раунд переговоров проходит с участием делегаций за закрытыми для прессы дверями. Позже лидеры будут общаться один на один.