В МИД РФ указали на желание Лондона выглядеть миротворцем на Украине

Великобритания с помощью утечек в СМИ о том, что Лондон якобы готов надавить на Киев, чтобы он начал мирные переговоры с Москвой, стремится выставить себя миротворцем в конфликте на Украине. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

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"Подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие заявленные миротворцы", - сказала Захарова.

По ее словам, чтобы миротворческая идеология имела право на существование нужно открыто говорить о ней, а также подтверждать слова действиями.

Захарова отметила, что Москва на данный момент видит обратное, а именно "всяческие ухищрения по тому, как отговорить киевский режим на протяжении всех этих лет от переговоров с Россией".