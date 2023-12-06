Пескова спросили о призыве американского генерала «резать глотки русским»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли призывал украинских боевиков «резать глотки русским».
«Я не видел таких заявлений», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, по данным WP, Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, на учениях в немецком Висбадене в прошлом году в обращении к боевикам ВСУ заявил, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи».