Захарова прокомментировала заявление Писториуса об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не является союзником Украины. В своем Telegram-канале она отметила, что немецкий чиновник «переобулся».

Ранее во время интервью телеканалу ZDF у Писториуса спросили, означает ли недостаточное оказание военной помощи Киеву тем, что Запад не в состоянии «дать отпор». Министр в ответ заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, которая обязывает Берлин вмешиваться в ситуацию в рамках альянса.

«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала Захарова.