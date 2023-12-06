Захарова прокомментировала заявление Писториуса об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не является союзником Украины. В своем Telegram-канале она отметила, что немецкий чиновник «переобулся».
Ранее во время интервью телеканалу ZDF у Писториуса спросили, означает ли недостаточное оказание военной помощи Киеву тем, что Запад не в состоянии «дать отпор». Министр в ответ заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, которая обязывает Берлин вмешиваться в ситуацию в рамках альянса.
«Боря распаковал подаренные на прошлое Рождество новенькие лоферы и переобулся», — написала Захарова.
Отметим, что в том же интервью Писториус заявил, что немецкая оборонная промышленность не способна обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах. Он подчеркнул, что Берлин делает для Киева то, что может.