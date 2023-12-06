Захарова обвинила ОБСЕ в умалчивании гибели журналистов в секторе Газа

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не замечает гибель более 40 журналистов на Ближнем Востоке, а лишь прикрывается тем, что занимается вопросами только европейской части континента. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, за два месяца, по некоторым данным, погибли уже более 40 журналистов, а также еще около 10 тяжело ранены.

"В ОБСЕ есть уполномоченный по защите прав журналистов, безопасности и так далее. Вы что-нибудь слышали от этой структуры персонально по какому-то журналисту или в целом по ситуации? Вклад этого человека на данной должности – нулевой, ни о чем", – отметила Захарова.

Также официальный представитель МИД РФ указала на то, что среди погибших и раненых журналистов есть и представители СМИ стран, участвующих в ОБСЕ. Однако, как она утверждает, организацию не волнует то, в каком регионе эти люди погибли.

"Это же чудовищно, когда мы слышим, что "вы знаете, это же не в границах ОБСЕ", – добавила министр.

При этом Захарова призвала ОБСЕ обратить внимание на то, что все международные договоры и документы в защиту журналистов не работают.