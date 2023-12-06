Посол Антонов заявил об огромных потерях бизнеса США из-за санкций против России

Тысячи антироссийских ограничений создают проблемы для американского бизнеса, но при этом на Россию они не действуют. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение США очередных рестрикций.

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Напомним, накануне минфин США сообщил о включении в антироссийские и антибелорусские санкции еще 13 физических лиц и 20 компаний. Также ограничения были введены в отношении фирм с Кипра, из Бельгии и Нидерландов.

Санкции на Россию не действуют, экономика нашей страны твердо стоит на ногах и развивается, говорится в заявлении дипломата, опубликованном в Telegram-канале посольства. По словам Антонова, любые попытки заставить Москву изменить свою политику обречены на провал.

При этом тысячи антироссийских ограничений создают серьезные проблемы для бизнеса США. Американские фирмы и корпорации теряют огромные доходы из-за ухода с рынка РФ, отказа от российских энергоресурсов, а также других товаров, отметил посол.

Он добавил, что ради реализации своих внешнеполитических задач Вашингтон, "размахивая санкционной дубинкой", приносит в жертву интересы союзников - на этот раз Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ.